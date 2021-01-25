海關元朗反私煙拘1男　檢2900萬元貨

海關近日鎖定一個私煙集團，昨日(24日)在元朗一個偏僻的貨櫃場內採取行動，拘捕一名懷疑為「私煙拆家」的男子，檢獲1,060箱私煙，市值2,900萬港元，相信不法之徒疑趁新春前夕利用貨櫃偷運私煙。海關接連破獲多宗私煙案，今年至昨日短短24日共檢獲5,600萬支私煙，市值約1.54億港元。

據了解，海關根據情報分析，得悉有人疑趁新春前夕利用貨櫃偷運私煙，昨派出30人採取行動。關員發現有人駕駛貨櫃車到上水一個貨櫃場提走一個貨櫃場，覺得有可疑，遂驅車尾隨跟蹤。貨車司機疑為避追查，一直驅車在上水及元朗一帶「兜圈」，至晚上約8時，貨車駛至逢吉鄉一個貨櫃場。

有人隨即上前打開貨櫃，摸黑把私煙搬運至附近一輛貨車上。關員隨即一擁而上，當場拘捕一名男子，檢獲1,060萬箱懷疑私煙，估計市值約2,900萬港元，應課稅值約2,000萬港元海關正在調查案件，扣查一輛懷疑涉案貨車，正追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

據悉，被捕的50歲男子報稱無業，相信為「私煙拆家」。行動中檢獲的私煙為內地及南韓的品牌，一般零售價每包43至57港元不等，私煙價則為每包20港元。海關相信該批私煙主要分銷至新界西及新界北市場，據知，該私煙集團疑以電話或WhatsApp接單，確認訂單後相約地點交收。

單計今年1月至昨日，海關共檢獲5,600萬支私煙，總市值約1.54億元，應課稅值約1億元，共拘捕163人。其中一宗於本月20日，關員在葵涌海關大樓驗貨場，從2個泰國抵港貨櫃檢獲1,730萬支私煙，估計市值4,750萬港元，應課稅值約3,290萬港元。