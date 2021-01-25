議員憂堆填區爆滿　促增設施處理廢物

新一份施政報告中提及港府未來將推出廢物管理長遠策略藍圖，立法會環境事務委員會今日（25日）開會討論相關策略。會上多名議員關注堆填區負荷問題，促增加處理設施；亦有議員查詢膠袋徵費及膠樽生產者責任制檢討進度。環境局回應指，擺脫堆填區及轉廢為能是政府長遠目標，政府正考慮檢討膠袋徵費豁免範圍，至於膠樽生產者責任制則會透過入樽機形式推行。

議員劉業強指出，堆填區日漸爆滿，情況令人擔憂，然而垃圾焚化等處理設施要待2025年才起好，詢問政府是否有擴充或增加相關都市廢物處理的設施。而2018年新界西堆填區曾發生污水流入附近河道，他亦查問政府未來如何加强監察，避免出現同類事件。

議員盧偉國亦擔心堆填區負荷問題，認爲政府處理都市廢物的設施遠遠不足，要求提供具體計劃再增加相關設施，並需擴大生產者責任制範圍，例如膠袋及玻璃容器，以決心解決本地廢物棄置問題。

議員葛珮帆則關注膠袋徵費，她指，膠袋棄置量近年止跌回升，但因應目前經濟環境，任何徵費的方案都可能引致較大反彈聲音，詢問若不增加膠袋稅，政府還有什麽其他方法可降低膠袋棄置量，並要求提供減塑時間表。

環境保護署副署長(特別項目)陸嘉健回應指，雖然徵費是減少膠袋使用的有效方法，但也需考慮目前的經濟環境，局方正循檢討膠袋豁免範圍入手，例如冷凍食品或包裝麵包，可考慮是否收緊。

環境局副局長謝展寰表示，擺脫堆填區是政府長遠的目標，而轉廢為能、轉廢為材是大趨勢，政府正就此展開研究和規劃。

膠樽生產者責任制方面，環境局局長黃錦星預告，本港將參考外國經驗，例如德國善用入樽機做膠樽回收，棄置膠樽入機後壓縮處理，同時給予市民回贈。他又指本港即將就膠樽生產者責任制諮詢公眾，並計劃今年在60個地點增設入樽機，為市民提供膠樽回收。