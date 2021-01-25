疫情加劇全球貧富懸殊　社福機構倡派發短期失業津貼

新冠肺炎加劇經濟不平等。樂施會今（25日）發布最新研究報告《不平等病毒》，指全球首1,000名富豪的資產，在疫情後短短9個月已回復至疫情前水平，而貧困的弱勢社群則可能需時10多年。該會認為，香港情況亦極爲嚴峻，促港府向貧窮失業人士派發短期津貼，以保障他們生活。

樂施會早前邀請295名來自79個國家的經濟學家參與研究，當中87%的受訪者預測，疫情會導致其國家的收入不平等情況加劇或大幅加劇。報告顯示，疫情令幾乎所有國家經濟不平等情況出現惡化，是過去一個多世紀以來首次，亦引發90多年來最嚴重的就業危機，數億人正面對就業不足或失業。而富豪的經濟衰退已結束，自疫情爆發以來，全球10大富豪的財富總額增加5,000億美元（約3.9萬億港元），報告形容該筆錢足以確保沒有人會因疫情而陷入貧困。

至於香港，最新失業率攀至6.6%，失業大軍高達24萬人，樂施會總裁曾迦慧認為情況極爲嚴峻，促港府作出更具前瞻性的政策協助貧困人士，並透過關愛基金，向貧窮失業人士派發不少於6個月、每月不少於5,000港元的短期失業津貼。

樂施會呼籲各國政府採取更多措施解決不平等問題，把對抗不平等列為經濟復甦計劃核心，包括取消發展中國家債務，並制定更公平的稅收政策。