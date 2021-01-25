控方求上訴庭澄清　不在場可否夥同犯暴動罪

自1997年回歸後，律政司首次引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，將法律問題提交上訴庭給予意見，而不要求更改原審裁決。前年7月28日中西區爆發警民衝突，3名被告事後被控暴動罪。區域法院法官郭啟安裁定，他們不是在暴動現場被捕，因此「夥同犯罪」的原則並不適用，故判3人暴動及交替的非法集結罪俱不成立。律政司今天（25日）要求上訴庭釐清，「夥同犯罪」是否適用於暴動和非法集結罪中不在現場的人。上訴庭聽取雙方大律師的陳詞後，決定押後判決。

本案脫罪的被告，包括湯偉雄和其妻子杜依蘭，和女學生李宛叡。《刑事訴訟程序條例》第81D條規定，引用此條向上訴庭澄清法律原則，不會影響原審案件的無罪裁決。換言之即使上訴庭接納律政司的觀點，他們都不會被定罪。律政司一方今日指，原審法官裁決不清晰，無表明「夥同犯罪」原則是否一概不適用於暴動和非法集結罪。律政司認為既然串謀、協助和教唆都適用，沒理由唯獨「夥同犯罪」不適用。其大律師指夥同參與暴動和非法集結的人不一定身在現場，還可以負責「睇水」、駕車接載同黨、在後方掘磚或收集物資作支援等。這些人即使不在現場也應同樣有罪。

答辯人一方就指，暴動和非法集結原為普通法罪行，但立法機關於1967年透過立法把它們訂為成文法罪行，已經將「夥同犯罪」的法律原則排除，以免令無辜者墮入法網。暴動和非法集結有許多人參與，參與者各有不同目的，如可引用「夥同犯罪」原則會造成不公平，尤其是對不在場的人士不公。

上訴庭舉例問答辯人一方指，如果有暴徒在一條街，警察在另一條街，一名人士在高處俯瞰，並透過電子器材告知暴徒警察的動向，那人算不算干犯暴動？答辯人一方表示，基於協助和教唆，那人同樣干犯暴動罪。律政司表示，除了協助和教唆外，如果那人事前已與暴徒有協議，觀察警方的行動，讓其他人在街上犯罪，基於「夥同犯罪」原則，那人同樣干犯暴動罪。