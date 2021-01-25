繼續燒錢！國泰警告：每月營運現金消耗將額外大增最多4億

展望未來，集團警告，由2021年2月內起，香港政府將會要求駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。新規定將嚴重影響國泰的客運和貨運服務能力，而實際影響程度則有待確定，並會視乎多項因素，包括採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等。在現階段集團初步評估因應新規定，或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%；每月營運現金消耗則會由目前約10億至15億元，額外增加約3億至4億元。

回看國泰去年6月才四處撲水！當時宣布390億元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業「泵水」共273億元。公司亦建議按供股紀錄日期，按11供7基準供股，每股作價4.68元，籌集約117億元。當日政府出手打救國泰，被市場人士廣泛批評是「無底深潭」，並有「大細超」之嫌。有資深分析員憶述，政府過去數十年從未直接向一間私人企業注資，過往僅是資助及補貼等形式。財政司司長陳茂波則回應指，因國泰屬「系統性重要」企業。

國泰在去年12月份載客3.99萬人次，較2019年同月下跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1 %。乘客運載率下跌66.6個百分點至18.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.2 %。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載客人次較2019年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。

集團去年12月運載12.02萬公噸貨物及郵件，較2019年同月下跌32.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減36.9%。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載貨量較2019年下跌34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

該集團顧客及商務總裁林紹波表示：「客運業務面對的挑戰持續嚴峻。我們於月內增加往來北美、南太平洋和部分地區航線的航班，運力較去年11月增加約8％。整體來說，去年12月份的平均每天載客量及乘客運載率均處於低水平，分別為1,290人次及18.4%。」

他說：「去年12月上旬，英國留學生於寒假返港的需求有所上升。然而，香港政府於12月22日禁止由英國來港的航班，以應對當地的疫情惡化，加上來港旅客於指定酒店的隔離檢疫期由14日延長至21日等，均嚴重打擊12月下旬的客運業務。於12月28日，我們僅接載490名乘客，是自6月15日以來的單日新低。我們於1月份恢復運作部分由香港前往倫敦的航班，惟由英國回港的航班仍暫停運作。」

貨運方面，他稱：「貨運業務於2020年底的表現與下半年整體走勢相若，相對較為理想。年底來自中國內地和香港的出口需求動力較預期為長，帶動12月載貨量按月增加約3%。整體貨運市場持續活躍，推動運載率的增長，12月的80.3%平均運載率為2020年的最高月均水平。由於貨運供求持續不平衡，市場對貨運運力需求持續殷切，故此，我們在12月營運了713對只載貨的客機航班，僅較11月高峰輕微減少。」