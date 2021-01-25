被鎖手銬後繼續掙扎　資訊科技員否認抗警罪

前年10月27日有市民在油尖旺區發起示威集會，入夜後旺角區發生衝突，期間一名男子被指在被捕過程中反抗掙扎，因而被控抗拒警務人員。該男子否認控罪，案件今（25日）在西九龍法院開審。辯方質疑警員曾不當對待被告，警員則反指被告被鎖手銬後仍不斷掙扎，又指警方有一句說話是「痛楚使其服從」，於是使用合理武力制服被告。

31歲被告梁霆，報稱任職資訊科技員。他被控2019年10月27日，在彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

A在屏風後作供指，當晚近凌晨時分，他到案發地點掃蕩，期間見到穿黑衣的被告逃跑，隨即追上被告。被告一度反抗，終被制服。由於當時圍觀者眾多，有人更投擲雜物，A於是將被告鎖上手銬，並帶到港鐵站出口外。過程中被告突然捉A的衣服，A見狀立即將被告按在地上。當A押被告上警車時，被告再度掙扎。後來A發現鼻部出血，他估計傷勢是被告造成。

辯方指A的鼻部傷勢與被告無關，質疑A誇大傷勢誣衊被告，目的是加強被告曾經掙扎反抗的說法。辯方續指，A是為避免傳媒鏡頭拍攝到警方對被告使用不必要武力，才將被告帶到港鐵站附近。A否認上述說法，認為自己當時使用的合理武力，並表明不曾聽到被告說「抖唔到氣」。