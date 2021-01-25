白紋伊蚊誘蚊器指數　天后樂富西及馬灣處較高水平

食物環境衞生署今（25日）公布，去年12月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數由去年11月份的1.9%進一步下降至0.7%，繼續維持在最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況並不普遍。在62個監察地區中，沒有地區的分區誘蚊器指數超越20%的警戒水平，不過天后、樂富西及馬灣分區亦達二級水平，即指數在5%至20%的範圍。

在62個監察地區中，天后、樂富西及馬灣的分區誘蚊器指數分別達6.7%、5.8%及6.0%，屬二級水平，防治措施與一級相同，包括注意環境衞生、找出及消除蚊子滋生地點。

食環署表示，去年12月份白紋伊蚊密度指數由去年11月份的1.1微跌至1.0，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。該署提醒市民，雖然指數進一步下降及處於低水平，但蚊子在冬季仍會繁殖和活動，不要鬆懈，持續做好防蚊及滅蚊工作。

該署亦回顧去年的防蚊及滅蚊工作，指取得成效，去年本港只錄得1宗本地登革熱個案。全港白紋伊蚊誘蚊器指數在過去的5月至9月雨季期間亦處於與以往相若的水平，而近月的指數更下降至最低的一級水平。