麗港城大廈天井較深易播毒　專家建議關窗慎用抽氣扇

何鉅業提醒疫廈住戶如果單位內有面向天井的窗戶，宜將其關好。

樓齡僅約30年的茶果嶺私人屋苑麗港城第5座多人染疫，該大廈「播毒」途徑疑與同一坐向單位出現垂直傳播、環境污染及天井煙囪效應等有關。有工程師今(25日)指出麗港城住宅大廈普遍天井較深，帶毒的空氣從單位播向天井後，容易積聚，當住戶打開向天井的窗戶時，隨時被病毒入侵，建議關閉有關窗戶，「開抽氣扇時亦宜留條門隙，確保抽入鮮風，造到換氣作用。」

麗港城作為臨海大型私人屋苑，分4期共有38座住宅大廈，由90年代起陸續入伙。資深土木工程師倪學仁指出，今次第5座涉及15、16及17樓的E單位懷疑出現垂直傳播，大多與渠管帶毒有關；而環境污染亦因住戶共用電梯等設施而難以避免。不過值得留意是該大廈天井較深，易令帶毒的空氣積聚停留，住戶開窗都有機會中招。

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業提醒，相關疫廈的住戶如果單位內有面向天井的窗戶，宜將其關好。即使洗澡及如廁時需要開抽氣扇，亦最好保持空氣流通，例如保留門隙空間抽入鮮風換氣，令屋內氣壓可「頂住」屋外氣流，使病毒難以吹入單位。