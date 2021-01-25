男生向水炮車掟磚　控方要求改判勞教

18歲男學生於去年元旦大遊行向水炮車掟磚，並管有錘仔、𠝹刀、易燃液體、打火機等。他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪，主任裁判官錢禮於去年8月判他18個月感化。律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期，建議改判拘禁式刑罰。主任裁判官今天（25日）聽取控辯雙方意見後將案件押後至2月2日裁決。

律政司代表今天指本案案情嚴重，因被告刑毀水炮車，還被搜出可用於製作汽油彈的物品及火機，雖然被告當日並無使用這些物品，但有潛在風險，故認為判被告感化是過輕，建議法庭改判被告入勞教中心。又指以被告的年紀，即使被判入勞教中心都只會被拘留1至6個月，對本案案情來說並不嚴苛，亦可以為被告上「便捷的一課」（fast and quick lesson）。又指裁判官判刑不應單單考慮更生的元素，更應警惕公眾。

辯方律師指，被告已被還押2周並接受感化約5個月，2次進度報告內容均十分正面，現在更改刑罰並不合理，亦會影響其學業。主任裁判官錢禮聽取雙方意見後表示需要時間考慮，將案押後至2月2日裁決。

18歲被告陳業云，被控於2020年1月1月，在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的一部人群管理特別用途車；他另被控同日同地管有一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。