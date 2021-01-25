曾浩輝稱政府有催科興交數據　認為再洽談新疫苗更費時

各國陸續批准大規模使用新冠疫苗，惟自「開打」以來，接連傳出接種者出現不良反應的消息，令市民對接種疫苗心生疑慮。香港總商會今午（25日）召開有關了解新冠疫苗接種的記者會。對於政府有否考慮訂購國藥疫苗，衞生防護中心前總監曾浩輝表示政府一直催促科興疫苗盡快提供第三期臨床測試數據，但國藥疫苗亦未能提供數據，惟現時要再重新接洽另一種牌子疫苗，相信處理的時間會更長，向國藥領取文件資料會較為困難。

被問到若接種疫苗後會獲得證書，質疑有強制市民接種之嫌，曾解釋即使過去接種其他疫苗均有證明，在醫學紀錄上有需要，強調不存在政治考慮。

在疫苗副作用方面，醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示雖然安排老人院長者優先接種疫苗，但基於安全考慮，會安排一部分較健康的長者先行接種。另檢疫中心的工作人士、紀律部隊人員或食環署等政府部門人員，工作也屬於高危，當局會要求各部門點算人數，再安排優先接種。

香港總商會總裁梁兆基亦表示商界歡迎接種疫苗，認為有助恢復經濟活動，稱會呼籲工會成員接種。