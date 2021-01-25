般咸道古樹爛根隨時倒塌　政府倡建支架承托　專家批救樹太慢

半山般咸道和醫院道之間的石牆，長有一棵估計已有百年歷史的細葉榕。該古樹於2年前被發現感染俗稱「樹癌」的褐根病。路政署表示，該古樹病情惡化，部分樹根一敲即爛，樹身不斷向醫院道傾斜，隨時會倒塌，建議興建支架撐着古樹，但需諮詢其他政府部門意見。專家批評路政署處理病樹「歎慢板」，未有「一邊醫，一邊做加固準備」，建議利用鋼索織網或興建大型石屎躉，兜住古樹免倒塌傷人。

路政署向中西區區議會提交文件，指該棵古樹已納入「古樹名木名冊」，長於半山一幅石牆上，古樹上方是般咸道，下方則是醫院道。該署於2018年11月已發現該古樹有受褐根病感染的迹象，翌年2月確診，其後持續監測該古樹狀況，並曾噴灑殺真菌劑阻止病情惡化，但發展局綠化、園境及樹木管理組後來指殺真菌劑會殺死土壞內有益真菌，所以停止用藥。

文件指，該古樹其中一個監測點於去年6至11月期間，共下降了122毫米，加上部分石牆首次有砂漿剝落，反映該古樹正不斷向醫院道傾斜，隨時有倒塌危機。文件又指，該古樹泥土的褐根病病毒濃度增加近3倍，其南部根墊有90%樹根嚴重腐爛，部分樹根即使輕力敲打亦都立即破裂，形容該古樹的病情已達晚期。該署建議安裝支撐鋼架來承托該古樹重心，但支架的地基會永久霸佔部分醫院道的行人路和行車道，正諮詢運輸署和警務處交通部的意見，適時再向區議會匯報，該署暫時會修剪該古樹的大樹幹，重新噴灑殺真菌劑，並加強監察。

人稱「樹博士」的香港教育大學社會科學系(地理及環境科學)研究講座教授詹志勇批評，路政署辦事太慢，市民隨時被塌樹擊中的危機，「那棵樹有病不是今天才知道，應該一邊醫，一邊準備做加固，現在才問其他部門意見是太遲了。」他稱，曾建議過路政署用鋼索編成一個網，一端網住該古樹的樹身，另一端則連接被種在石牆深處，用來防止石泥傾瀉的泥釘，大約連接8至10口泥釘便夠力承托，但遭路政署以泥釘不夠力為由而否決。他建議，可於古樹上方般咸道行人路興建一個連鋼勾的大型石屎躉，鈎住承托該古樹鋼網，比用支架能更快成事。