港府認可復星／德國BioNTech疫苖在港使用　今日生效

​食物及衞生局局長今(25日)根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖在香港作緊急使用。根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗已經完成生產程序，並在進行安全和品質測試。視乎有關測試順利完成和通過，有關疫苗預計可於2月下旬由德國運抵香港。

根據《規例》，食物及衞生局局長可在參考顧問專家委員會的意見後，認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，基本上指由政府推行的疫苗接種計劃。

顧問專家委員會已向食物及衞生局局長提交建議，認為在現時疫情情況下，認可使用復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗作為預防新冠肺炎的效益大於風險。

有關認可由今日起生效，為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，食物及衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。