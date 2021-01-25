青年機場雷射筆照警眼囚半年　母聞判庭上痛哭

2019年8月13日示威者癱瘓香港機場，當日一名智力偏低男子被指用雷射筆照射警員的眼睛。他早前經審訊後被裁定一項襲警罪和一項管有攻擊性武器罪罪成，今日（25日）在沙田法院被判監禁6個月。其母親聞判後情緒激動放聲痛哭，需由旁人攙扶。

被告區得福（27歲）的智商只有73，報告披露他曾修讀毅進課程，惟成績不合格未能畢業。兩名精神科醫生均認為他毋須住院，但建議他繼續覆診。其中一名精神科醫生則指，他患有偏狂型精神分裂，其控制衝動的能力較差，惟辯方指被告過往覆診從未獲告知患有此病，他亦從未獲處方相關的藥物。

心理專家報告指出，被告具有分辨對錯的能力，惟有時會錯誤理解別人對他具有攻擊性和冒犯性，他考慮行為後果的能力亦較弱。被告表明願意接受專業治療改善社交及控制情緒，專家認為他重犯的可能性不高。而被告向感化官重申，他無意使用雷射筆傷害警員，但若然雷射筆意外照射到警員，他就此感到抱歉。

裁判官香淑嫻判刑時表示，上訴庭已表明襲警及管有攻擊性武器屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性。本案情節嚴重，被告預先攜帶雷射筆並使用，犯案具有一定預謀；而警員被照射眼睛，眼睛為身體脆弱的部分，警員沒有實際受傷只是萬幸。此外案發於示威場合，現場情緒高漲，警員遭人圍困及襲擊，被告的行為有可能觸發他人情緒，大規模暴力雖則沒有發生，也不過是幸運。而被告雖未至於屬智障，但其智商達邊緣程度，法庭就此因素給他酌情減刑1個月，被告經審訊後被定罪，法庭不會進一步給他減刑，就兩項控罪判他共監禁6個月。