非法賭檔冚完再開　警拘2印度假難民等7人兼發告票

新冠肺炎仍然嚴峻，惟不法分子罔顧公共衞生，非法經營娛樂場所。旺角警區特別職務隊，今午(25日)展開代號「蓄勢」反非法賭博行動，掩至亞皆老街56至62號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲1部釣魚機、2部射擊遊戲機、1部老虎機、一批遊戲卡、讀卡器及約500港元賭款。

警方以涉嫌「管理賭博場所」及違反停業令，拘捕一名姓李(39歲)女主持，2名持「行街紙」的印度假難民等6名男女賭客，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。7人士同時涉嫌違反「禁聚令」被票控。

根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情。警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。