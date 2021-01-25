傅家俊與經理人互告案　經理人獲准修改申索

傅家俊要求剔除前經理人對他的申索，昨被區域法院拒絕。

香港桌球名將傅家俊與其前經理人公司互告的案件，雙方早前各自向法庭提出申請。經理人公司要求修改向傅的申索，由原來要求傅履行雙合約，改為決定提前取消合約，並就終止合約向傅索償。而傅則要求法庭剔除經理人公司的申索。區院今天（22日）頒下判決，駁回傅的申請，並批准該經理人公司就終止雙方合約向傅索償。

傅家俊於2017年與Passion Marketing Company Limited（下稱「Passion」）簽署3年合約，委任Passion為其港澳獨家經理人。雙方其後出現分歧，Passion於2019年6月入稟控告傅違約。而傅則於2020年入稟指控Passion及其董事，即體育評述員「丹尼爾」陳恩能及其妻子李慧雅，在未獲傅同意下管理傅的Facebook專頁《Marco Fu 傅家俊》。

Passion入稟時原本要求法庭下令傅履行合約，但後來決定於2019年9月10日提前取消合約，並就終止合約所損失的佣金和利潤等向傅索償。傅提出反對，指Passion不能就入稟後的事件向他索償，要求剔除Passion的申索。不過法官指Passion的修改不會對傅構成不公，也沒有超過法定時限，而法庭現階段未能確定Passion有無勝算機會，因此駁回傅的申請，並批准Passion就終止合約向傅索償。

另外，傅就其Facebook專頁提出的案件，法官早前在Passion一方的同意下，判傅簡易程序勝訴。換言之，傅可成為該專頁的管理員，Passion一方的管理權限則被移除。