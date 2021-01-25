小一統一派位本月底交表　6月公布結果

教育局今日（25日）提醒家長，凡已參加2021年度小一統一派位的兒童，須於本月30日或31日前往指定的統一派位中心進行選校。局方指，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，局方會按小一入學申請編號排序，編配學生家長在上述日期的指定時段，到統一派位中心辦理選校手續。統一派位的結果將於6月2日至3日透過郵遞方式通知家長。

局方表示，如家長未能於被編配的時段辦理選校手續，可於1月31日下午1時30分至4時30分到指定的統一派位中心辦理相關手續。局方已隨通知書夾附「選擇學校表格」，供家長預先填寫，以減少其在統一派位中心的停留時間。

局方指，如家長因本地強制檢疫或其他相關措施，而未能親身或授權親友於指定日期到統一派位中心辦理選校手續，可與學位分配組聯絡（電話：2832 7700），以便職員提供適切的協助。

另外，因應疫情下的出入境管制，如身在外地或跨境上學的申請兒童家長，未能親身前往統一派位中心辦理選校手續，可授權親友帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書以代辦有關手續。若上述家長未能親身或授權親友辦理統一派位手續，可以郵遞方式在1月31日或之前將填妥表格交回教育局學位分配組。

家長如欲於6月2日透過電話短訊接收結果，可在「選擇學校表格」內填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果。