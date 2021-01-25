體壇曾爆Me Too風波　平機會：9成體育總會制訂反性騷擾政策

香港體壇曾爆出性侵醜聞以及「#Me Too」風波，平等機會委員會（平機會）今（25日）公布《本港體育總會制定反性騷擾政策研究報告2020》，顯示體育總會在制定反性騷擾政策以及反性騷擾資訊的透明度，均較2014年有所改善，截至去年10月，90%體育總會備有反性騷擾政策及/或教練和導師反性騷擾行為守則。另外，平機會亦開設反性騷擾熱線，並成立反性騷擾事務組，向受性騷擾影響的人士提供第一站支援服務。

平機會於去年5月至10月進行研究，瀏覽港協暨奧委會旗下79間體育總會的網站，了解檢視有否上載反性騷擾政策及是否在網上供公眾閱覽等，發現60間受資助體育總會都制訂了反性騷擾政策及/或行為守則，而19間自資體育總會，僅有58%制訂同樣政策及/行為守則。

另外，目前愈來愈多體育總會要求從事與未成年血緣及年輕運動員有關工作的準僱員及教練，須接受性罪行定罪紀錄查核，反映有關意識漸趨提高。

高級平等機會主任（反性騷擾事務組）蘇家盈指，反性騷擾熱線能夠提供第一站式支援服務，若企業主管就制訂政策有甚麼問題以至公眾有何問題，都可透過熱線21062222進行查詢。

她續指，反性騷擾事務組自去年11月成立，盼透過政策倡導、政策指導及培訓等，為受性騷擾影響的人士充當第一站支援角色，改變受害人對性騷擾啞忍的情況，同時全面檢討相關法例。

平機會提出數項建議，包括在體育總會及其屬會實施反性騷擾政策，並鼓勵屬會採納政策及預防措施；在體育界建立性別課題聯絡人網絡，採取保護年輕運動員的保障措施等。