古洞北石仔嶺花園珍貴大樹被劈開　環團斥等同謀殺

政府保育樹木政策形同虛設。在新界古洞北的石仔嶺花園，原來安老院會被拆卸，將發展為休憩、社區用地等，但15棵珍貴樹木獲原址保留。然而，有環保團體發現，工程開展後6個月已有3棵大樹被垂直斬去，當中涉近半樹冠，大樹現要靠繩索固定；又有大樹早前被石屎墩壓住樹根，團體批評斬樹者「謀殺大樹」，要求政府與發展商必須調查，又批評政府保育工作不足，令珍貴樹木被斬。

為推展古洞北新發展區計劃石仔嶺花園於去年6月開始第一期拆卸工程，環保觸覺創辦人譚凱邦於上周巡視時，發現有大樹「離奇」被破壞。東網記者今（25日）與他再次巡視，地盤有膠板圍起，鄰近膠板位置有至少兩棵樹齡超過50年的細葉榕，樹冠沿膠板位置被垂直斬去，斬了約4成樹冠。石仔嶺地盤毗鄰地皮由恆地持有，譚估計，該樹身在政府與發展商地盤邊界，疑因部分樹冠「過了界」而被人斬去，現時大樹被疑是繩索固定，但已有枝幹傾斜，離地約30度。另在相隔約5米位置，有另一棵榕樹，上周疑被人用地盤金屬圍板及石屎墩壓着一半樹根，今日巡視時石屎墩已被移開，但樹根有位置呈白色，疑是被壓後的痕迹。

譚表示，該位置涉及15棵珍貴樹木，去年政府承諾保留，但至今竟有大樹被破壞，「斬去4成樹冠等同謀殺大樹。」他為此感到失望、憤怒，認為發展局與土木工程拓展署未有盡責管理大樹。他又擔心終有一日，被斬大樹未能平衡重量會最終倒塌。他指曾向發展局與土木工程拓展署查詢，但部門「唔踢唔郁」，擔心將來規劃位置有會被改成學校、社區中心、私人發展商規劃，涉多個持份者，最終大樹能否保留便不得而知。他最希望石仔嶺花園連同大樹應原址保留，但明白規劃已成定局，指未來新界東北發展政府將斬掉約6000棵樹，希望政府能在事件吸取經驗，又期望可降低古樹名冊門檻，令更多珍貴樹木可被保育。

土木工程拓展署發言人回覆指，位於石仔嶺花園西北角(位於工地範圍內)的兩棵樹木為細葉榕，屬珍貴樹木。該署於去年9月接收該幅土地以來以及工程期間，未曾修剪該兩棵樹木的樹冠，正在了解有關樹冠情況。另承建商在施工前在位於工地範圍外的細葉榕豎立圍板，避免拆卸建築物對附近公眾及環境構成危險或破壞，現工程已經完成，已移除圍板。