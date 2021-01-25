將軍澳3幅官地建公營房屋　工地平整及基礎設施工程涉款25億

政府於兩年前計劃於將軍澳3幅官地興建公營房屋，預計提供7000個單位，首批單位最快於2027年落成。運輸及房屋局今(25日)進一步交代詳情，擬把上述官地的工地平整及基礎設施工程計劃提升至甲級，並估計工程的建設費用約為25億港元；發展過程中將收回約2044平方呎私人土地，並清理約16.5公頃官地。

上述3幅官地分別位於影業路以西北、魷魚灣村以西及香港電影城以東。3地的工地面積合共約6.8公頃，地積比率為6.5倍，預計興建9座住宅樓宇，料可容納約1.96萬人口。有關工程包括進行工地平整及建造相關的護土牆和斜坡、在影業路安裝隔音屏障、及在百勝角路建造停車灣等。

運房局表示，計劃稍後獲得立法會財務委員會批准撥款就展開工程，預計約5年內大致完工，以配合公營房屋發展。土拓署指出，已為上述發展進行交通影響評估。評估除了考慮對附近道路之影響，亦檢視了日後公營房屋入伙後往來市區主要幹道的情況。根據評估結果，當將軍澳-藍田隧道及跨灣連接路完成後，預料將軍澳對外交通情況屬於可接受水平。而日後區內交通改善措施完成後，附近的道路系統亦足以應付擬議發展帶來的交通及運輸需求。