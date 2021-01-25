新巴城巴嚴重脫班　720號線1小時1班車　兩巴致歉

新冠肺炎疫情持續，加上港府收緊防疫措施，公共交通工具乘客量減少，運輸署早前批准各專營巴士減班以善用資源。但有市民發現，新巴城巴近日嚴重脫班，有路線甚至變成1小時1班車，質疑新巴城巴推出無薪假等節流措施後，令當值車長人手不足影響服務。新巴城巴回覆指，對乘客候車時間過長致歉。運輸署則指已要求新巴城巴改善服務。

近日有市民及巴士工會指，新巴城巴部分路線脫班嚴重，如來往嘉亨灣至中環的720號線，運輸署批准的班次為4至15分鐘1班車，但曾經延誤至1小時1班車；來往北角碼頭與蒲飛路的23號線，下午原定班次為7至10分鐘1班車，卻變成半小時1班車；來往興華邨至勵德邨的81號線，原本15至20分鐘1班車，變成50分鐘1班車。

鑑於新巴城巴早前股權易手，新公司要求員工放無薪假，又安排員工可以申請每日只上半天班，令人質疑此舉導致車長人手不足，引致嚴重脫班；亦有指新巴城巴早前因為節省資源而暫停兼職車長工作，但近日卻要求兼職車長上班以應付脫班問題。

新巴城巴回覆並未否認脫班一事，以及外界猜測的脫班原因，只表示知悉昨日(24日)有巴士乘客候車時間較長，對乘客構成不便致歉。新巴城巴稱，已檢視事件並採取改善措施，情況現已回復正常。

運輸署回覆指，就新巴城巴部分路線脫班問題，該署已即時要求新巴城巴跟進，並敦促其必須遵照獲批准的服務詳情營運，以及須視乎實際情況，在有需要時加強服務，疏導候車乘客及滿足乘客需求。該署會繼續密切監察新巴城巴的巴士服務情況，包括進行實地調查。

運輸署又指，過去6個月各專營巴士公司的整體脫班率為2.5%，該署會繼續透過審核營運報表及定期調查等監察巴士服務情況，亦會要求專營巴士公司分析脫班原因並改善。