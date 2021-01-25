劏房租管小組最快3月底完成研究　認同應實行租務規管

劏房租務管制研究工作小組最快今年3月底前完成研究，並向政府提交報告。運輸及房屋局表示，小組自去年4月成立以來，經過多月討論，原則上認為政府應就劏房租務實行適當規管，以保障居於劏房的基層住戶，但同時認為應小心平衡業主和租客的權益。而小組對於就劏房租賃訂立標準租約，當中應列出業主和租客的權利和義務，訂明租期、租金、中止租賃通知期、水電費和雜費安排等，意見亦一致及清晰。

小組今(25日)召開第6次會議，討論報告整體方向和初步建議。運房局同日向向立法會提交文件，指出劏房租管議題複雜且具爭議性，需仔細考慮實際操作和後果，包括劏房業主可能在正式實施租管前先發制人，即時加租或趕走租客等。

運房局指出，小組研究的目的是應否在港就劏房實施租管，並非取締劏房。在劏房續租權方面，對於是否為劏房租戶提供一定程度的租住權保證、是否應就續租時的租金加幅實施某些規管及其可行方案等，小組認為仍須進一步討論。小組亦認為部分劏房租戶或因租務市場資訊不足而容易遭受剝削，故會繼續探討如何增加有關的租賃資訊，協助基層住戶了解租客和業主的權利及義務，從而爭取較合理的租金水平。