皇崗口岸貨車排長龍惹封關疑雲　消息指深圳海關電腦故障所致

有市民拍得影片顯示，指皇崗口岸今日有貨車排長龍過關，但影片只見貨車龍尾向香港方向伸延，但未見有貨車能成功駛過關口，惹來內地封關疑雲。據了解，事件只屬虛驚一場，實情是深圳海關電腦疑出現故障，影響貨車過關。

港府防疫無能，導致新冠肺炎疫情爆發逾1年，社區仍有大量確診個案，而每當本港疫情波動，鄰近的深圳便即時作出反應，過去深圳海關曾多次收緊跨境貨車司機的檢疫和入境要求，今日(25日)有市民指皇崗口岸的貨運通道大批長龍，車龍長達數十公里，惹來皇崗封關疑雲。消息指，其實是深圳海關電腦疑出現故障所致。

另外，本地跨境貨車業界曾向深圳一方建議讓跨境貨車司機接種內地的新冠肺炎疫情，以便司機有抗體後可以加快通關流程。但據了解，該建議不獲深圳一方接納，指相關疫苗只安排國民接種，業界不滿深圳一方的說法，指近日已有港區人大代表北上接種疫苗，為兩會開會做準備，質疑為何不能安排司機接種。

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