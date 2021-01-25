衞生署醫生曾接觸染疫中醫師鍾金全　已證實確診

筲箕灣天悅廣場中醫師鍾金全今(25日)確診染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，曾有一名衞生署醫生到該診所求診，呈初步確診。衞生署晚上發稿表示，該名員工已證確診，在長沙灣政府合署的旅遊健康中心(九龍)工作，相關地方已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。此外，與該中心相連的火葬許可證辦事處（九龍）亦已即時關閉，維持3天。

該署表示，患者是一名醫生，最近一次當值日期為本月23日上午，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時有佩戴外科口罩，與接觸人士保持適當社交距離，其後於一月23日感到不適，同日採集深喉唾液樣本進行檢測，今日確診，而患者在本月18日求醫，當時曾接觸鍾金全。

鍾金全接受傳媒訪問時表示，上周六(23日)有咳嗽，於是與同樣感到不適的太太前往檢測，其後確診，現正於醫院接受治療，精神狀態良好。但未知感染源頭，而上周營業數天，平日有做好防疫措施，在得知自己確診後，已逐一通知自己的病人。