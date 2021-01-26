留德港人促制裁中國侵犯人權者　德國稱要與歐盟商討

自《港區國安法》去年實施後，留德港人鄺頌晴等人發起聯署，最終達到德國聯邦議會召開聽證會的門檻。她周一（25日）出席由聯邦議會聯署委員會及政府官員舉行的聽證會時，促請德國政府回應早前歐洲議會通過決議案，制裁在《港區國安法》下違反國際法和侵犯人權的中國人士，並在會上討論德國接收更多香港人等議題。德國政府未有作出具體承諾，僅稱會與歐盟繼續商討。

鄺頌晴首先在聽證會表明，若她返回香港，就會因為違反《港區國安法》被捕，估計罪名是「勾結外國勢力」。她指該法徹底侵蝕香港法治及民主支柱，而香港人正生活在一個大規模監控的「準警察城市」，批評它凌駕《基本法》及普通法系統。

鄺頌晴另提到，在中方加大打擊香港情況下，中歐貿易協定將損害德國及歐盟的人權信譽，亦質疑中方未必遵守上述協定，同時呼籲德國實施制裁。她亦同時促請德國接收更多被迫害的香港人，讓香港人可以更容易到德國定居、升學或就業。

該份編號為「113264」的聯署聲稱，中國全國人民代表大會去年強行通過《港區國安法》，違反《中英聯合聲明》及國際法，呼籲德國聯邦議會對所有違反國際法及侵犯人權的人士或與相關人士合作的銀行決策人實施入境管制、凍結其資產及進行其他制裁；促請德國政府於國際法院控告中國違反國際法等。