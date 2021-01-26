東方日報A1：疫襲藍籌屋苑　麗港城爆垂直播毒

新冠肺炎疫情由舊區劏房攻入藍籌屋苑！油麻地及佐敦疫區的疫情疑跨區蔓延到藍田麗港城第5座，引發大爆疫。一周內至少5個單位、共10名住戶確診，病毒疑經過煙囱效應現垂直傳播，所有E單位住戶要檢疫，成為首個須強制撤離住戶的名牌屋苑。政府專家顧問袁國勇指大廈有兩名保安員確診，其中一人居於爆疫的油麻地新填地街，或是其中一個爆疫源頭，反映病毒可傳播到全港各區。當區區議員批評港府未及早撲熄油尖旺疫源，隨時全港大擴散。

麗港城第5座至少有5個單位中招，分別是15、16及17樓的E單位，而26D及19F亦有住戶染疫，合共10名住戶。政府專家顧問兼港大微生物學系講座教授袁國勇昨到現場視察，指E座向單位疑有垂直傳播，即帶有病毒的空氣有機會從窗戶或抽氣扇飄出向上流動，再經窗戶傳入上層單位，雖大廈渠管無大問題，但天井較深，病毒可能經煙囱效應造成向上或向下播毒。至於D單位則與E座向單位共用同一天井，不排除病毒經E單位從排氣管抽上頂樓，再經擾流效應落到近頂樓的26D。而19F單位則可能因大廈公共環境受污染而中招。

袁指10名確診住戶當中，有4人是家傭，他們平時要做家務清潔，尤其是廁所及廚房，很接近天井位，有人甚至在該位置睡覺，可能增加感染風險。他指該大廈所有E單位住戶要撤離，部分住戶打通了E及F單位，因此有關的F單位住戶可能亦需撤離，目前正了解人數。

袁估計有兩個可能爆疫源頭，首個確診的16E單位於本月9日有家庭聚會，其後一名非住客出席者確診，再傳染全家。另一可能性是大廈的兩名確診保安員，其中一人居於爆疫的油麻地新填地街，可能經保安員污染環境而傳染居民。他指有關情況反映新填地街疫情可傳播到全港各區，若不及早對症下藥，該疫區的人士可走到油塘、深水埗、元朗，引爆各區疫情，「到時大家唔好期望農曆新年假嘅（確診）個案會好低。」

翻查資料最早發病的住戶為一名49歲男病人，本月9日發病，應是16E單位住戶，即出席家庭聚會當日已有病徵。至於兩名確診的大廈保安員，一名61歲女保安員居於油麻地新填地街26號，即該區爆疫最嚴重的唐樓，她本月11日發病，13日確診；另一名71歲女保安本月8日發病，14日確診。

觀塘區議員柯創盛認為，油尖旺區的疫情令全港人心惶惶，而病毒更已入侵到藍田大型屋苑，擔心情況只是冰山一角，其他區或有同類情況，促全民強制檢測揪出隱形病人，否則油尖旺疫區大量居民四處走動，隨時令全港大爆疫。

樓齡約30年的麗港城5座多人確診，部分居民昨急急腳搬走避疫。資深土木工程師倪學仁指出，大廈天井較一般屋苑深，易令帶毒的空氣積聚停留，住戶開窗都有機會中招。香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業建議，住戶宜關好面向天井位置的窗戶，開抽氣扇時宜留條門隙，確保抽入鮮風，令屋內氣壓可「頂住」屋外氣流，使病毒難以吹入單位。