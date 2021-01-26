Dr.東：運動可防癌　惟16.8%成年人運動量不足

港人生活忙碌，多缺乏體能活動，衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》探討運動量對預防癌症的關係，指足夠的體能活動可有效減低患上3大與肥胖有關的癌症，分別是結腸癌、乳癌及子宮內膜癌。不過，本港18/19年度的全港人口體能活動調查顯示，有16.8%的成年人口運動量不足，較14/15年度同類調查的13%為高，除了長者，35至44歲年齡組群運動量最低。

衞生防護中心表示，體能活動可有效降低患癌風險，即使簡單如步行、做家務等都有效用。體能活動可減少脂肪、增強胰島素敏感性、減少慢性炎症及調節賀爾蒙，更加可以提升免疫力等，令身體更強壯。運動亦可促進腸道蠕動和減少糞便停留腸道時間，以及減低大腸黏膜接觸糞便致癌物，降低患大腸癌風險。

中心引述研究指出，經常進行體能活動的人，比起缺乏活動的人，患結腸癌風險低20%；患乳癌風險低13%；患子宮內膜癌風險亦低20%。不過，港人多數久坐不動，尤其上班一族，中心建議要減少久坐時間，或以低強度活動代替久坐。

本港有近17%成年人口運動量不達標，根據世界衞生組織建議，每星期應至少進行150分鐘中等強度的帶氧運動，例如快步行、踏單車或洗擦浴室等；或最少75分鐘的劇烈帶氧運動，例如緩步跑、快速游泳等。此外，每星期亦應有2天或以上進行針對主要肌肉群的中高強度強化肌肉活動，例如舉啞鈴、深蹲、仰臥起坐。65歲或以上長者，則應每星期有3天或以上進行平衡及力量訓練的運動，例如步行、跳舞、太極等。

若因疫情需要居家抗疫，中心建議可進行家居運動，例如原地跑、隨音樂跳舞，亦可做家務，例如抹地、洗浴室或廚房、收拾床鋪及更換床單等。為縮短久坐時間，市民亦可看電視時站着或原地踏步，用電話時腳尖站立或來回踱步，疊衣服或熨衣服時亦可站立進行。

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