陳肇始避答國藥疫苗供港問題　專家指須視乎臨床數據再審批

港府早前要求中央對港供應國藥疫苗，多名醫學專家均認為，須視乎該款疫苗的臨床數據再決定是否批准在港使用。對於香港應否引入國藥或科興疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日(26日)表示，最重要是視乎該藥廠的第3期臨床報告。 委員會會根據病人病歷、過敏反應等背景，審視不良反應、副作用是否與疫苗有關，一些嚴重副作用如影響神經系統、面癱等則會參考外國情況再跟進。他建議市民接種疫苗後要寫日誌記錄副作用反應，讓醫護人員跟進，如需入院，醫護亦會盡快向委員會報告。

疫苗接種計劃專責工作小組專家成員許樹昌則稱，衞生署與科興有初步協議在先，待該藥廠提交第3期臨床數據後，屆時再開會決定是否審批科興疫苗。他又指，未聽聞政府會採購國藥集團的新冠疫苗，原則上若同一技術的疫苗未能供港，應該採購同一技術平台的另一款疫苗。 港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，留意到市民有意促政府引入國藥疫苗，認為多一款疫苗是好事，惟有關疫苗的第3期臨床數據亦未發表，若要供應香港亦須按世衞標準審批。他又認為港府與內地聯防聯控，相信可接觸內地單位提早取得有關數據，以加快審批進度。

食物及衞生局長陳肇始稱，為確保供港的德國BioNTech疫苗安全有效，會要求藥廠持續向港府提交品質證明文件及臨床數據等附加條件。首批100萬劑疫苗已完成生產程序，現正進行安全及品質測試。若一切順利最快可在2月下旬由德國抵港。當局收到疫苗後會進行品質檢測，並盡快啟動全港18區接種計劃。

至於會否安排院舍長者優先接種新冠疫苗，她指會參考專家意見，但不會同一時間為院內所有長者接種，以平衡風險。問及港府是否已要求中央供應國藥疫苗，陳未有正面回應，僅稱最終目標是在4個技術平台分別採購750萬劑疫苗，過程會以科學為本，以及參考不同技術、研發程度等。