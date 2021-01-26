港股急挫逾700點　騰訊及港交所回吐逾6%

港股顯著回吐，恒生指數低開266點後最多跌760點，低見29,398點，中午收報29,434點，跌724點或2.4%，昨日升幅一筆勾銷。國企指數半日收報11,700點，跌260點或2.18%；科技指數跌穿一萬點大關，中午收報9,906點，跌300點或2.94%，主板成交1,539億港元。

科網股沽壓重，美團半日跌6.6%，是表現最差藍籌；騰訊跌6.4%；京東集團及網易跌1.9%；小米集團及阿里巴巴跌1.6%。

多隻科指成分股急跌，鴻騰回吐9.1%；明源雲跌7.8%；微盟集團跌7.5%；貓眼娛樂跌6.8%；金蝶國際國際跌5.8%。

其他重磅藍籌合力拖低大市，香港交易所半日跌6.5%；中國平安跌2.7%；中國移動跌2.6%；滙豐控股跌1.3%；友邦保險跌0.6%；建設銀行跌0.3%。

個股方面，百奧家庭互動獲騰訊入股成主要股東，今早股價曾飆逾8成，中午收報2.2元，漲40%。

資深股評人陳炳強認為技術調整不會太多，恒指20天線可作參考，即28,400點水平，睇好大市長遠可繼續升。至於ATMX方面，陳認為現水平再追入值博率不高，可待回調之後才買入，當中小米及阿里巴巴比較值得考慮，尤其是阿里之前受當局反壟斷政策困擾，但隨着創辦人馬雲現身，陰霾似乎已掃除。他指ATMX中哪一隻回吐比較深，就可選擇買入。

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指未能連日企穩三萬點以上，加上這幾日有快手等數隻焦點新股開始招股，抽掉市場資金，令股市「乾塘」，預期恒指短期內要稍作整固，支持位先看10天線，即29,300點水平。

【11:17】港股挫逾600點 騰訊及港交所大幅回吐

港股顯著回吐，恒生指數低開266點後最多跌658點，低見29,500點，暫維持逾600點跌幅。國企指數跌近200點；科技指數挫240點，失守一萬點大關，主板成交超過1,200億港元。

昨日升得最急的香港交易所及騰訊回吐壓力最大，港交所跌6.3%報518元；騰訊跌5%報727元，是表現最差兩隻藍籌。

另外幾隻破頂藍籌沽壓亦重，藥明生物跌4.7%；美團跌4.8%；申洲國際跌3%；舜宇光學跌2.4%；創科實業跌2.3%。

昨日急炒上的汽車股個別發展，吉利汽車創36.45元新高，暫升幅收窄至1.7%。長城汽車亦升1.2%。比亞迪股份回吐5.4%；恒大汽車跌2%；東風集團及廣汽集團跌2%；五菱汽車挫6%。

【09:21】港股跌穿三萬點關 騰訊港交所回吐

港股經過昨日急升，今早開市回吐266點，恒生指數報29,892點。國企指數低開76點，報11,884點；科技指數跌64點，報10,142點。

幾隻破頂股有沽壓，香港交易所跌3.2%，報535港元；騰訊跌2.8%報745元；美團跌2.3%報390.6元；創科實業跌1.6%報124.7元，是表現最差幾隻藍籌。

其他重磅股個別發展，阿里巴巴及小米集團跌1%；滙豐控股跌0.9%；建設銀行跌0.5%；中國移動跌0.2%。友邦保險及中國平安無起跌；中國海洋石油逆市升3.3%，是表現最佳藍籌。