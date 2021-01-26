政府正接洽第4間疫苗生產商　內地研發疫苗供港仍言之尚早

港府早前訂購的科興疫苗由於未能提交數據而未獲批准使用，內地有1款與科興同屬滅活技術的國藥疫苗已獲國家衞健委批准使用，並在內地廣泛接種。特首林鄭月娥今早(26日)表示，本月中已向中央提請協助向香港提供內地研發的疫苗，以爭取讓市民能盡早接種。她又指，中央對有關工作亦一直義不容辭，但仍須通過本地的審批機制，港府亦仍正洽商第4間疫苗研發公司，但形容現時仍是「言之尚早」。

林鄭表示，她去年11月訪北京時，已表示希望在疫苗方面有多些保證，曾向中央提出可獲分配內地研發或生產的疫苗供港使用。由於本地疫情嚴峻，她本月中認為現時有此方面需要，故向中央提請協助，但有關疫苗仍要按本地的疫苗核准機制及法律框架處理。問及現命名為「復必泰」的德國復星、BioNTech疫苗何時送抵本地，她指最快下月由德國運港。

據悉，國藥疫苗同樣採用滅活技術，現已獲得國家衞健委批准，並在內地廣泛接種，惟國藥疫苗的臨床數據亦未在國際學術期刊中公布，若中央答允供港，目前的疫苗審批機制仍會考慮有關因素。惟接種有關疫苗的發燒比率高達1成半，消息指，政府暫不打算為體弱或病情嚴重的長者接種，而紀律部隊、跨境司機及檢疫中心職員會被納入優先接種群組。