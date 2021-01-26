佐敦逾200居民違例無強檢　港府預告續小規模「封區」防疫

港府首個封區行動於昨日(25日)凌晨零時完成受限區域檢測，行政長官林鄭月娥今早(26日)出席行政會議前總結，今次行動共有7,000名居民檢測，發現13個確診個案，將視乎情況再安排第二次檢測。她透露，會繼續做封區工作，範圍或縮小到一條街或幾幢相連大廈等，會以「打散」方式去做，並會再壓縮封區時間。她稱，稍後會公布其他指定區域，惟暫未能公布有關地點。

至於佐敦封區自昨晨解封後，人員繼續進行執法行動，在各大廈樓下查驗居民SMS短訊確認證明，發現逾200多名居民無按公告接受檢測，部分人立即被安排檢測，有關個案會交衞生防護中心跟進，惟暫未有進一步執法行動，有待查明他們無接受強檢的原因。

林鄭月娥表示，過去周末，佐敦受限區域逾150幢樓需檢測，形容行動順暢有序及有成效，又指專家亦認同行動。她稱，今次行動維時44小時，比目標時間48小時快4小時，而持無染疫證明的居民於1月24日下午6時已可先離開，故實際禁足時間只有38小時。

惟她承認，今次行動有不足之處，有3項需要改善。其一是改善公布時間，今次居民事先收到消息並走甩，坦言「(今次)消息漏出去係有啲不幸」。其次是或縮小受限區域的檢測，她指，由於封鎖涉及大範圍，多個部門參與，亦有3個化驗所協助，故保密難度高，她指下次或考慮以一條街作檢測範圍，「打散個案來做」。第三是進一步縮短市民禁足時間，如縮短化驗時間。

另外，身兼疫苗接種計劃專責工作小組專家成員的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目表示，油麻地果欄一帶，近日有逾20幢大廈出現70多宗確診個案，相信政府一定會要求相關居民強制檢測，他認為若參與率可達90%以上，或可找到大部分隱形傳播鏈，故未必要封區，否則會對居民造成不便。

至於食肆限制等防控措施會否「鬆綁」，許表示近日確診病例維持高水平雙位數，而昨日更有逾半個案源頭不明，反映社區仍有不少隱形傳播鏈，故認為暫時不宜放寬防控措施，但可以考慮恢復部分戶外體育活動，如網球和羽毛球等非隊際運動。