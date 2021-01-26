油尖旺爆疫重災區單日增20宗確診　疫情蔓延至長洲

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（26日）新增73宗確診個案，其中69屬本地個案。爆疫重災區的油尖旺一帶，昨單日再多20宗個案，上榜疫廈大多為舊樓，其中5宗個案位處油麻地果欄一帶。此外，疫情持續向鄰近地區擴散，深水埗區亦現8宗確診個案；疫情亦殺入離島，位於長洲的雅寧苑峻澤閣亦錄得新增個案。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，油尖旺一帶增20宗確診，其中有4宗個案來自佐敦受限區域的吳松街5號，有2宗來自德利大廈，至於廟街169號、浩如樓、上海街148號、新利大廈、榮記大樓、廟街204號、金寶大廈等則各錄得1宗。此外，其他地區疫情持續，太古城齊宮閣、麗港城7座、日出康城首都第3座都錄得確診個案。

再增最少10間食肆有患者足迹，包括位於東涌的「MOS Burger」，位於香港島英皇道75-83號「大家樂」等。

「新增餐廳有患者足迹名單」

新界

●沙田 河畔花園 九份•十分

●沙田 花園城1期 大越越南餐廳

●沙田 愉翠苑街市 茶記一加一

●愉景灣 D'Deck 海岸餐廳

●東涌 逸東商場 大家樂

●東涌 富東廣場 MOS Burger

九龍

●深水埗 長沙灣廣場2期 麥當勞

●黃大仙 鳳德邨商場 榮基牛雜粉麵

●佐敦 文蔚街13-15號 文利餐廳

港島

●灣仔 英皇道75-83號 大家樂