保安遭潑粉遇襲案共拘4中大生 1人仍在逃

於本月11日，一批黑衣人侵入香港中文大學搗亂，有保安員試圖制止時被潑灑不明白色粉末襲擊，當日警方拘捕1名中大學生。昨晚(25日)警方再拘捕3名中大男生涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」。

新界南總區刑事部 (行動)陳志昌警司表示，當日下午約12時15分，中文大學近大學站對開空地保安崗位，保安員正執行保安措施，核實進入校園人士的身份。期間，數名黑衣蒙面人士暴徒衝入保安崗位大肆破壞，包括向保安員潑灑不明白色粉末，向保安崗位投擲雞蛋，推跌枱櫈及鐵欄，過程中一名保安員受傷。黑衣人逞兇後四散，保安員在附近兜截，成功截獲一名20歲中大男學生，懷疑與案有關，隨後他被警方拘捕。

案件經深入調查後，警方成功鎖定4名年齡介乎19歲至22歲中國籍的中大男學生身份。昨日新界南總區刑事部聯同沙田警區重案組探員採取聯合拘捕行動，分別於粉嶺、沙田及荃灣，拘捕其中3名涉案男子，而第4名涉案男子仍被警方通緝。

警方呼籲該名被通緝男學生及其他有份參與案件的人士，盡快向警方自首及配合警方調查，以免其關心他們的師生、親友為保護他們而墮入法網。

警方指，部分被捕人士有學生組織背景，初步調查相信，有人因不滿中大實施進入校園人士須要核實身份的保安措施而犯案。行動中，警方檢獲衣物、手機及電腦等證物。

據悉，案件調查主管及陳俱為中大畢業生，他們在調查案件時，發現有中大學生以有組織、近乎黑社會暴力手法，對付校園保安員，進行欺凌及襲擊行為。他們對事件感到難過及遺憾，同時亦留意到有學生組織事後在網上留言，將明顯的罪行淡化，將事件說成「保安員與學生發生衝突」圖為暴徒開脫。陳對此卑劣暴力行為及無恥的狡辯，作出最嚴厲譴責。