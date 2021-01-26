疫廈污水檢測能力不足成防疫樽頸　港府後知後覺稱已訂購儀器

新冠肺炎疫情無日無之，多幢大廈的污水問題成為揭示確診個案的「風向標」，近日佐敦受限區域9成大廈的污水樣本被驗出新冠病毒，更與確診者居住的「疫廈」完全脗合，惟港產官僚處事一向後知後覺兼慢九拍。特首林鄭月娥今早(26日)承認受限實驗室檢測能力及有關儀器不足，暫無法提高對大廈污水的檢測能力，又透露已訂購有關儀器供港，但仍需時送達。

環境局局長黃錦星亦在電台節目表示，當局在不同地區例如佐敦附近亦有做污水監測作為輔助數據，該區西、北及南面都有確診個案出現，已透過行動找出13個確診者，事後檢討發現，與受限區域內的所做污水檢測呈百分百配對，認為污水監測對找出哪些街區、地方有風險，有很好的輔助作用。

佐敦自封區強制檢測以來，新增的確診分布與污水驗出病毒的大廈分布完全脗合，反映污水監測病毒的準確度相當高。若找到街區(city block)有污水被驗出病毒，會交予食物及衞生局考慮作出強檢，最近有十多幢同一街區的大廈，污水監測有問題而被建議檢測，協助找出隱藏確診人士及早治療，亦令街坊及社區環境更安全。即使日後疫情緩和，亦可在污水處理廠設採樣點，從而得知較大區域內是否仍有社區隱性傳播，並舉例指有關技術過往曾應用至小兒麻痹症等其他病理。

黃又指，沙井採樣檢測可為大廈數以千計住戶採樣測試含菌量，既可達到預防作用，亦可監察已有確診者的疫廈，形容有如「雷達」掃描。惟他承認在舊區找出大廈沙井採樣是挑戰，現時兩個樽頸分別為港大實驗室每日檢驗數量及檢測儀器。當局正與私人承辦商溝通及訂購儀器，亦會考慮將污水監察計劃應用到私人企業。