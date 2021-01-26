後巷渠管亂垃圾如山　南亞人當街除罩　深水埗爆疫一觸即發

本港疫情反彈，繼上周末佐敦封區後，另一同被劃為強制檢測指定區域的深水埗，封區傳聞亦鬧得沸沸揚揚。東網記者今早（26日）到該區巡視，發現衞生問題堪憂，不但舊樓林立、渠管縱橫交錯、後巷垃圾堆積如山，更有南亞人與長者於大街大巷公然除罩煲煙播毒，該區淪爲病毒溫床，大爆疫隨時一觸即發！

深水埗一帶爆疫，昨日更新增18幢位於「深水埗指定區域」的唐樓被納入強制檢測名單。東網記者今早到深水埗鴨寮街、南昌街、北河街等街頭視察，發現該處唐樓林立，環境衞生惡劣，後巷情況更令人擔憂，不少紙皮、發泡膠及果籃等雜物堆到高過人。環境最差的是鴨寮街152號對開後巷，原本該後巷可以由鴨寮街通去長沙灣道，但卻被雜物塞到水洩不通，令人無法通過。

大廈與大廈間的渠管亦縱橫交錯，冷氣機喉密密麻麻並充滿黑色油煙，大廈簷篷頂亦遍布垃圾，場面駭人。該區更有南亞人於南昌街休憩處公然脫下口罩透氣，亦有長者在大街大巷除罩煲煙播毒，一旦有人中招，該區疫情隨時惡化。