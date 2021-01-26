伊院爆疫醫護憂心　稱會減與同事吃飯

伊利沙伯醫院爆疫，至少3名護士感染新冠肺炎，10名醫護人員要檢疫，多個病房停收新症，在人手及病床不足下，院方昨（25日）呼籲市民避免前往伊院急症室求診。今日（26日）起至本周四（28日），伊院網球場設立了流動採樣站，讓全院員工自願檢測。今早有不少醫護人員前來檢測，有人表示，在醫院高危地方工作，平時亦進行檢測，會因應事件加強防疫，如避免與同事共膳。

在隔離病房做支援工作的黃小姐認為，醫院提供的保護裝備足夠，她現時每隔兩周會自行做一次檢測，以策安全。鑑於疫情嚴重，她食飯時亦會與同事隔開坐，或盡量不一起用膳。於心胸外科病房做醫務助理的陳小姐則稱，平時負責為病人換床單、換片及取痰等，亦擔心疫情，每次會做足防護措施，放工便立即回家，現已很少和同事一同食飯。

醫管局昨公布，伊院有3名護士於本周日（24日）初步確診，分別於該院普通內科及隔離病房工作。2名在隔離病房工作的護士，涉及1男1女，其中男護士於上月7日至本月17日在隔離病房工作6星期，其後在上周一（18日）已調回內科病房工作。該名護士在潛伏期間與1名醫管局總辦事處職員共膳，故被列密切接觸者。另一名女護士則一直在隔離病房工作；2人工作時有穿着合適防護裝備，曾於本月13日有工作上交流。

至於餘下一名染疫女護士則一直在內科病房工作，院方初步相信她在社區感染風險較大，因其居住的大廈有確診個案。該名護士在本月24日上班1小時後感到不適，到急症室求醫證初確。

3位染疫護士導致該院另有10名同事需送檢，他們服務的A10隔離病房及E6，A6內科病房需暫停接收新症，連計上周四（21日）公布的伊院A5病房護士中招，該院共有4間病房服務受影響。