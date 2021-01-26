區議員宣誓效忠草案將提交立會審議　 政府拒透露違誓後果

今屆區議會由民主派主導，上任後被政府及建制派批評以政治行先，當局更形容區議會目前已失效。政府計劃在農曆新年後提出修例，規定公職人員必須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，其中區議員更被列為須優先宣誓的公職人員。特首林鄭月娥今早(26日)表示，區議員宣誓並非一項新增加的條件，強調他們參選時亦須簽署法定聲明，但目前拒絕透露一旦有區議員違誓的法律後果。

86名建制派區議員昨(25日)聯署要求政府盡快完成有關宣誓修例工作，要求當局研究條例的時限問題。林鄭今早被問到修例內容會否追溯區議員過去的言行，她強調在修例草案中會明確說明，若區議員在就職後有任何行為違反誓言會面對的法律後果；惟她表示目前不便詳細談論有關問題，僅重申各界在草案公布後便可得悉有關內容。她又強調，區議員宣誓並非一項新增加的條件，重申區議員和立法會議員一樣，在參選時須簽署法定聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。

此外，建制派近日有人討論有關未來特首產生辦法的問題，部分人建議未來應改由協商方式揀選特首，而林鄭上周二(19日)回應時曾強調選舉比協商好。她今日再被追問有關問題時，重申不想參與「隔空爭拗」，強調按她的理解，即使未來特首改以協商產生，其過程仍須符合《基本法》第45條及附件一的要求，認為有關改動涉及修改《基本法》附件一的內容，但重申無論特首透過哪一種方式產生，特首須向中央人民政府及香港特區「雙負責」，最終均須由中央委任。