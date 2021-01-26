流亡海外缺席聆訊　高院駁回許智峯搶手機上訴

前立法會議員許智峯2018年4月，在立法會大樓搶奪政府女高級行政主任的手機，翌年裁定普通襲擊、阻礙公職人員執行公務及不誠實取用電腦三罪罪成。事後許向高院原訟庭提出定罪上訴，案件排期於今日（26日）審理。不過許於去年底已於網上宣稱流亡海外，今日開庭時他並無到庭，亦無派律師出席聆訊，法官陳嘉信最終決定即時駁回其上訴。另外，雖然法官向律政司表示可要求訟費，但律政司最後決定放棄申請。

法官今天在庭上表示，法庭於上周四（21日）收到原本代表許智峯的律師行的信件，指不再代表許，另外法庭亦收到一份在上周五（22日）發出的傳真，一名聲稱是許智峯的人士在信中稱不再繼續本上訴，但法庭未能證明信件是許本人發出。律政司的代表亦確認同樣收到該傳真，但信件連回郵地址亦沒有，未能證明是許本人發出，不應視為許表示放棄上訴之信件。最終法官表示，由於許於今天沒有到庭且沒有派出律師代表應訊，陳官遂根據法例頒令駁回許的上訴。而控方則向法官確認，許現已完成本案判處的240小時社會服務令。

至於訟費方面，律政司一方表示因未能聯絡到許，故不申請訟費。對此法官曾提議，可效發民事案件，即使未能向對方派傳票但找其他替代方案以知會許，然後將訟費申請聆訊排期並等候許作回應，否則所有上訴人如不到庭或不請律師，便毋須負上訟費後果。惟律政司代表最終還是決定不作申請，故法官最終沒就訟費作頒令。

許智峯於去年底在Facebook上發聲明，表示已經離港並宣布流亡海外，同時宣布退出民主黨。許智峯除本案外，另外亦涉及其他案件獲准保釋候審，當中包括涉嫌在前年7月6日「光復屯門公園」行動中意圖妨礙司法公正的案件。