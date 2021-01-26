身懷5刀外出　精神障礙男子藏武器罪成

患有中度精神障礙及自閉症的男子，被指在北角街頭攜帶包括西瓜刀及菜刀在內共5把刀，因而被控管有攻擊性武器。案件經審訊後今（26日）在東區法院裁決，男子被判罪名成立。裁判官張志偉指，被告的表達和理解能力與常人相差無幾；加上被告的背囊有其他堵路、破壞、私了人士常用的物品，認為被告帶備這些物品是為了隨時加入堵路行動，而帶備5把刀更可借給其他人使用，因此裁定被告罪成，並下令將被告還押至2月9日，待索取心理及精神報告後判刑。

24歲被告郭梓賢，報稱任職保安員，被控於2020年4月9日在北角健康中街及英皇道交界管有5把刀，意圖將其作非法用途。他聞判後情緒激動，抱頭痛哭並表示「黐線架」、「邊有證據」、「我唔想困喺嗰度」。

裁判官不接納被告解釋指5把刀是送給父親的生日禮物，因其中2把摺刀放在被告的外套袋，被告不可能感覺不到袋內物品存在；而被告經常從背囊取出及放回物品，亦不可能看不見打算送給父親的菜刀。在買了3把刀作禮物的情況下，不相信被告還要再買2把西瓜刀作禮物，故不接納被告「送禮」的說法。

而被告的背囊內還有其他物品，例如頸套、手袖、眼罩、雷射筆、索帶及辣椒水等，又有一個貼有特首林鄭月娥相片的扯線公仔、印有光時標語的鎖匙扣及一些從「黃店」取得的刊物。裁判官認為被告有清晰的政治立場，袋內有堵路、破壞、「私了」人士常用的物品，認為被告帶備這些物品是為了隨時加入堵路，而帶備5把刀不止是自用，更可借給他人作傷人用途。故裁定被告管有攻擊性武器罪名成立。