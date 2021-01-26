林鄭稱不會被制裁「嚇倒」　無否定特首可由協商產生

美國早前宣布制裁多名中港官員，其中包括特首林鄭月娥。林鄭今早(26日)在一個有關中美關係的網上論壇表示，希望美方可以公平看待《港區國安法》，強調自己與其他被制裁的官員不會被嚇倒，會繼續「快速及合法地」保護國家主權、統一及領土完整。對於近日有人提出特首可由協商產生，林鄭認為此舉須修訂《基本法》附件一，但重申無論特首由選出或協商生，最終都要由中央任命。

林鄭批評，美國上屆政府以香港實施《港區國安法》為由，對香港部分人士及企業等實施制裁，既不合理亦站不住腳。她強調，每個地方都有義務保護國家安全，而香港作為中國的特別行政區，2019年更發生極端暴力事件，故必須制訂《港區國安法》。她又重申，《港區國安法》實施後，街頭暴力消失，社會亦回復穩定，對本港商業活動非常重要。

此外，近日建制派有人建議特首應改由協商方式產生，而林鄭上周二(19日)回應時曾強調選舉比協商好。她今早出席行政會議前再被追問有關問題時，重申不想參與「隔空爭拗」，強調按她的理解，即使未來特首改以協商產生，其過程仍須符合《基本法》第45條及附件一的要求，認為有關改動涉及修改《基本法》附件一的內容，但重申無論特首透過哪一種方式產生，特首須向中央人民政府及香港特區「雙負責」，最終均須由中央任命。

另外，被警方以涉觸犯國安法通緝、現正流亡英國的前「學生動源」成員劉康表示，已致函呼籲歐盟制裁中港。劉指，根據歐盟全球制裁系統，要啟動制裁程序要先經歐盟外務高級代表或成員國提議，希望歐盟能落實有關議案。