中學文憑試核心科將原校考　開考時間可酌情延最多30分鐘

新冠肺炎不受控，今年的中學文憑試繼續受影響。考試及評核局表示，4月舉行的中學文憑試(DSE)核心科目考試將試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生料獲編配到原校試場應考。同時，試場主任可按需要、酌情將第一節及第二節開考時間延後15至30分鐘。有校長認為，安排有利聯絡及作出緊急應變，考生在熟悉環境上應考，心理負擔亦較少。

考評局回應東網查詢指，文憑試試場要實施最新預防措施，如考生座位之間的標準距離約1.5米；試場學校應分別在早上8時或下午1時讓考生進入，如有需要，試場主任亦可可酌情把第一節考試的開考時間延遲15分及第二節考試延遲30分鐘。該局指，今年各試場學校合共提供約500個禮堂及接近1,000個課室為試場，禮堂數目較去年的354個禮堂略增，課室數目則相應減少。

中學校長會主席連鎮邦表示，原校考試安排可令學校更容易與考生聯絡及溝通，若發生與疫情相關的突發事件，亦更易作出應變處理。他又指考生在熟悉環境應試，對校內衞生習慣有一定熟悉，亦不需為試場探路，相信會更加安心。

津貼中學議會主席劉振鴻亦同意原校考試，認為考生一般與自己學校住得較近，原校考試或可減少其坐交通工具前往試場的時間，變相減低確診風險。他又認為學校亦相對熟悉考生習慣，如健康申報填寫出現問題，亦能瞬速提供幫助。劉續稱，由於選修科目人數較少，或因人手問題較難安排全部原校考試，但期望局方可作出安排，讓考生集中在區內考試。