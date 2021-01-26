騙遮仔會45萬元貸款　嗜賭警長還押候判

加入警隊32年的警長聲稱因舒減工作及照顧病妻壓力而沉迷賭博，在2016年至2019年間詐騙警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）貸款約45萬港元，另向非法外圍投注本地賽馬，因而被廉政公署落案起訴。該名警長今日（26日）在東區法院承認3項欺詐及1項向收受賭注者投注罪，案件押後至2月9日等候索取其背景及社會服務令報告始判刑，警長需還押候判。

本案兩名被告分別是51歲警長李鴻發及72歲退休漢余泉堅。李承認於2016年6月、2018年4月及2019年6月，先後詐騙警察儲蓄互助社3筆合共約45萬港元貸款，訛稱他在銀行或其他財務機構沒有貸款，及其貸款申請表提供的資料屬真確完整。他另承認於去年3月18日向次被告余泉堅非法投注。而余今日則承認兩項收受賭注罪，獲准保釋至2月16日，等候索取感化及社會服務令報告判刑。

辯方求情指，李於1988年加入警隊，於2008年由警員擢升至警長。他與妻子育有一名23歲女兒，女兒剛於去年大學畢業。辯方指李於去年7月已還清所有債務，又呈上一份精神科醫生報告，指李自2003年已有精神病病史，其精神狀況自他去年被捕後開始惡化，辯方懇請法庭判處非監禁式刑罰，以免他的病情再度轉差。

辯方呈上由李本人、其妻女及好友同袍撰寫的求情信，及由警隊發出的嘉許信，力陳李是好爸爸好丈夫，品格良好。辯方指李妻因健康問題未能工作，李成為家庭唯一經濟支柱，因工作及照顧妻子感到壓力，為舒壓才沉迷賭博；而「遮仔會」不屬政府部門或警隊的一部分，故李不涉及欺詐僱主。辯方又指，李稍後將面臨警隊內部紀律聆訊，其200萬港元退休金及每月1.5萬港元的長俸很可能化為烏有，他過往無案底，希望法庭給予他最後機會，判他社會服務令。裁判官決定先索閱背景及社會服務令報告，但明言很大機會判監。