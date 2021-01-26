壹週刊報道台積電前主管詐騙捱告　判賠30萬新台幣及道歉

壹傳媒黎智英旗下已結束營運的台灣《壹週刊》，4年前報道半導體代工廠台積電一名前主管以公司名義詐騙。對方其後指報道不實及提告，要求賠償500萬元（新台幣，下同，約138萬港元）並道歉，但一審敗訴。案件上訴至台灣高等法院，周二（26日）作出二審裁決，改判壹傳媒、涉事記者、總編輯和爆料人須賠償30萬元（約8.3萬港元），壹傳媒及總編輯須在網站刊登道歉啟事。

台積電前財務主管劉順衡在訴訟中主張，《壹週刊》記者2017年採訪爆料人戴晃玉後，撰寫標題為「前主管借台積電之名，騙翻兩岸近億元」的報道，指他為詐騙集團共犯，以台積電之名義取信戴晃玉後騙錢。劉指，《壹週刊》總編輯未經查證便發布新聞，導致他名譽受損，要求壹傳媒、時任《壹週刊》總編輯邱銘輝、撰稿記者魏鑫陽和戴晃玉賠償，並道歉回復其名譽。

士林地院一審時判劉敗訴，但高等法院二審時認為，該報道指劉以台積電財務主管身份詐騙大陸及台灣的受害人，涉款逾億元，並非單純提出個人主觀見解、評論或價值判斷，且具有可證明性，應屬事實陳述。庭上指出，《壹週刊》記者逕自採用一方說詞，未再查證，顯然未盡合理的查證義務，壹傳媒刊登該報道，亦未盡合理查證義務，須向劉賠償，並在台灣《壹週刊》網站首頁或明顯地方及壹週刊寶庫Facebook專頁刊登道歉啟事，壹傳媒表示會上訴。