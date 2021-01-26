騙徒以假電郵套取國泰會員資料　聲稱有獎或帳戶出問題

接二連三有騙徒以虛假電郵騙取國泰航空會員資料！國泰今日(26日)向馬可孛羅會會員發電郵，表示最近知悉有針對其會員的新型網絡釣魚詐騙電郵，以圖獲取會員的個人資料、密碼或信用卡資料等，提醒會員要注意安全，留意可能存在欺詐的資訊和網站。

國泰於電郵中亦提到，有關詐騙手法包括使用國泰航空或馬可孛羅會的名稱或標誌等，令會員以為屬合法電郵或網站，提醒會員詐騙的電郵地址及域名會較可疑，如有語法或拼寫錯誤，內容寫法亦與慣常發出的會員通訊不同。

國泰又指，相關詐騙手法可能涉及獎勵活動，如向會員提及獎品或積分等，或完成調查後可獲得禮券等，亦可能聲稱會員帳戶有問題，要求他們使用密碼重新登錄帳戶，國泰建議若收到可疑電郵或訊息，不要點擊任何連結、不應打開任何附件、不應提供任何個人或財務資料，亦不應回覆相關電郵或訊息，並通知國泰。

國泰早於本月22日已曾在官方Facebook發文，提醒市民提防虛假電郵，表示留意到近日有騙徒假冒國泰航空名義，向客戶發出偽冒電郵，透過欺詐手法意圖對方提供敏感資料，國泰強調不會要求客戶透過電郵透露密碼、信用卡號碼及帳戶資料等個人資料。