逾7成健身中心未獲批第三輪防疫基金　業界斥歎慢板

疫情令經濟下挫，各行業既無生意又被停業，政府去年推出第三輪防疫抗疫基金協助業界，但不少申請完結近兩個多月，至今仍未獲批，其中健身中心資助計劃超過7成申請，即有1192宗仍在處理，另外有8成申請體育處所資助計劃仍在處理；另美容院、按摩院的資助計劃仍有2160宗申請未批。有業界人士批評，自己仍未有接收資助，但追問職員只獲回覆「等信件、等電郵」，批評政府無心救業界。

根據立法會財務委員會文件今(26日)顯示，政府在去年9月通過撥出240億港元用於第三輪防疫抗疫基金，當中不少申請在去年11月完結，但至今仍有多宗申請仍未獲批。最當災的為健身行業，政府早前推出健身中心資助計劃，合資格的健身中心，如提供運動器械或器材，或提供健體、舞蹈、瑜伽、普拉提指導的中心，可獲一筆過5萬港元的津貼，在截止申請時共收到1642份申請，但至今仍有1192宗未獲批，佔上整體73%，連帶體育處所資助計劃提供一筆過3萬港元的資助，但在芸芸126份申請中，只有26份申請獲批，即有8成人亦未收到資助。另外，政府又向註冊體育教練提供一筆過$5000港元的補助金，仍有623宗申請未獲批，佔整體6%。

另一行業為美容院、按摩院及派對房間，現時在接獲約萬份申請中，現仍有2160宗申請未批出，佔上整體近兩成，政府早前承諾預留3.5億港元，資助約1.1萬間美容院及按摩院，以及約500間派對房間，美容員按員工人數而定，最高發放5萬港元，連鎖美容院及按摩院則最多獲150萬港元；派對房間則會獲2萬港元。撥款推行第二輪計劃，預計可惠及約11 000間美容院及按摩院，以及約500間派對房間。此外， 計劃又向校巴服務提供者，即校巴司機、學校私家小巴司機、校車保姆發放6,700港元津貼，現仍有1760宗未獲批，佔整體18.4%。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批評，政府並非「急市民所急」，自己仍未有接收到5萬港元資助，追問職員為何仍未獲批、何時有消息只獲回覆「等信件、等電郵」，批評職員「十問九不知」，他指自己曾與聯盟多次向政府反映，但仍未有改善，自己每月交租要10萬港元，去年停業4個月已「白交租」40萬港元，他指5萬港元津貼只是「好過無」。他表示，業界經營困難，一年間已有至少300多所中心結業，希望能盡快重開。