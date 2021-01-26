龍鼓灘村民不滿違泊以石躉封路鎖車　地署勒令移除

屯門龍鼓灘景色優美，又是中華白海豚出沒水域，吸引不少市民到該處欣賞日落。不過，近日疑有村民不滿遊客違泊擾民，在龍鼓灘村村公所旁的一段公家行車路，用石躉及鐵鏈「封路」，並在石躉上貼上「私家路鎖車地帶」的告示，列明開鎖費要320港元。地政總署證實該處有人非法佔用政府土地，已勒令有關人士在期限內移除有關物件。

龍鼓灘村村公所外一段行車路為前往龍鼓灘中華白海豚瞭望臺的必經之路，不少市民會駕車或坐的士到附近落車。然而，該處違泊嚴重，甚至打擾的村民生活，近日疑有人利用石躉、鐵鏈及雪糕筒等障礙物，封鎖龍鼓灘村村公所外的公用行車路，更揚言會違泊車輛將被鎖車。

地政總署回應指，屯門地政處早前收到投訴後進行視察，發現上述通道的政府土地部分被人放置石躉和圍欄，屬不合法佔用政府土地，處方已張貼通知，勒令有關人士於限期前停止佔用政府土地，如限期後上述違規情況仍未停止，處方會採取進一步土地管制行動，包括拆除及移走有關物件。該署亦指過去曾接獲有關通道被阻擋及佔用的投訴，已亦按條例處理事件。

警方回應指，青山分區上周五(22日)接獲一宗在該路段懷疑非法霸佔土地的投訴，現正與相關部門了解有關路段的擁有權及跟進事宜。青山分區去年曾接獲2宗在該路段的違例泊車投訴，派員處理後發出一張定額罰款通知書。