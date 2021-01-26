政Whats噏：政府稱小量罐頭冇拉環　港台報道爭議難平息

雖然政府承認限制區域派發嘅罐頭並非全部都附有易拉環，但港台嘅報道仍被指有誤導之嫌。

香港電台上周派員採訪佐敦受限區域時，因報道指政府分發嘅食品包內雖有罐頭但冇罐頭刀，從而引發「罐頭風波」，被質疑有誤導之嫌。雖然港台及後發聲明重申報道屬實，但建制派圈子就連日炮轟港台記者有違專業操守，唔肯承認錯失。雖然政府今日凌晨(26日)就喺Facebook發文話，只有80%罐頭有拉環畀食用者方便打開，但有關港台報道手法嘅爭議聲依然不斷。

港台嘅報道引起咁大爭議，全因相關報道嘅相片只影到罐頭嘅底部，有建制派人士見狀即刻拎該區居民獲發嘅物資嚟做對比，發現居民所得嘅罐頭都有拉環，質疑港台記者係蓄意誤導公眾。加上《南華早報》早前作相關報道後，發現該區區議員提供嘅相片有誤導成分，隨即將報道下架，建制派圈子紛紛將兩者嘅處理手法做比較，批評港台拒絕認錯之餘仲要譴責其他人，質疑其公關處理手法好有問題喎。雖然政府話有兩成罐頭冇拉環設計，但所謂「有圖有真相」，港台今次連圖都冇張，真係好難說服到人喎！

依家「罐頭拉環風波」成為Facebook熱門話題，除咗有網民喺網上上載物件底部相片「抽水」外，警方尋晚都喺Facebook上發文話「有時開唔到罐嘢都唔係一件壞事，無論係唔係有心開唔到，點都好，切勿酒後駕駛」，借今次事件提醒公眾飲咗酒唔好開車啊！