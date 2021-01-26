九龍東單軌鐵路研13年終放棄　議員轟政府倒錢落海

構思及籌備長達13年的九龍東單軌高架鐵路，最終被政府於去年宣布放棄興建，改為以電動巴士及小巴、自動行人天橋、單車徑等「多元組合」方式來發展九龍東環保連接系統。議員炮轟政府花費大量公帑研究多年，但鐵路最終仍「胎死腹中」，等於「倒錢落海」，又質疑替代方案不能滿足九龍東交通需求。政府承認替代方案為市民節省的交通時間，只及單軌高架鐵路方案的60%，但指單軌高架鐵路成本太貴，一旦採用每年會虧蝕1.3億港元。

立法會發展事務委員會今日(26日)下午討論九龍東環保連接系統。工聯會於會前抗議政府放棄興建單軌高架鐵路，並促請政府考慮將單軌高架鐵路的走線縮短，只保留港鐵啟德站至郵輪碼頭數個車站，以迴避技術困難。議員麥美娟指，政府所謂的「多元組合」替代方案只是將現有的路面交通「炒埋一碟」，更揶揄「多元組合」方案尚欠「人力車」這個原素，「不如把人力車都加進去？」議員劉國勳則質問政府為何不及早交代單軌高架鐵路有技術困難。

議員柯盛創對政府放棄單軌高架鐵路感到憤怒和失望，又指現時九龍東路面交通十分擠塞，替代方案根本無助解決，而政府花費1,870萬港元公帑做研究，結果一切推倒重來，認為必須有官員被問責。他又質疑政府「講就天下無敵，做就無能為力」，隨時連替代方案都會「走數」。議員易志明則形容替代方案令人眼花撩亂，質疑無解決現時車輛由郵輪碼頭出九龍灣的塞車問題，認為單靠在啟德增加水上的士上落客點無助疏導郵輪乘客，因為水上的士收費貴、載客量小，班次太疏。他又擔心在啟德一帶興建行人和單車共融通道會引發人車爭路。

發展局局長黃偉綸表示，理解市民對單軌高架鐵路「胎死腹中」會感到失望，但他死撐政府花錢做了研究，不代表一定會推行項目。他指，政府是坦然面對單軌高架鐵路成本貴、有技術困難和興建時間長等問題，透露興建單軌高架鐵路的成本由最初的120億港元，保守估計增至現時逾200億港元，每年營運成本約6億港元，但估計只有4.7億港元車費收入，變相每年虧蝕1.3億港元。他承認，現時替代方案能為市民節省的交通時間，只及單軌高架鐵路的60%，但仍足夠處理九龍東每日26.6萬人次的交通需求，並強調單軌高架鐵路最快都需要2030年後才建成，但替代方案能分階段由現時至2028年落成。