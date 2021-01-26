運輸工會促政府發停工津貼　禁車廂船艙飲食堵播疫漏洞

工會促政府制止巴士公司的無理舉措，及堵塞在公共交通上飲食的防疫漏洞。(香企容攝)

新冠肺炎疫情嚴重打擊各行各業，有運輸工會今日（26日）約見運輸及房屋局局長陳帆反映員工困境，指自疫情起專營巴士公司已實施裁員、無薪假和削班次等措施，此外亦有乘客濫用防疫條例，借飲食為由拒絕戴口罩，工會促請當局盡快制止巴士公司的無理舉措，及堵塞有關公共交通上飲食的防疫漏洞。

汽車交通運輸業總工會副主席張子琦表示，自疫情以來，巴士的載客量有所下降，多間巴士公司隨即手起刀落，實施裁員、無薪假和削班次等措施，部分公司更只將員工人數縮減至維持運作的最低水平。香港民用航空事業職工總會主席李永富則指，航空業至今已有逾萬人被裁，促請當局向開工不足的工友發放為期3個月、每月3000港元的停工津貼。

至於海港運輸業總工會副主席范強則指，部分乘客借飲食為由拒絕戴口罩，不但令船員或車務人員成為磨心，更有機會增加疫情在交通工具上的大型傳播風險，要求當局勒令禁止乘客於車廂或船上飲食。此外，3個工會皆希望政府可以把首批接種新冠疫苗的人士擴闊至運輸從業員，以保障乘客安全及便利跨境司機的檢疫程序。

李永富和議員郭偉強分別轉述會上局方的反映，指局方對優先予運輸業界接種疫苗的反應正面，亦會與食物及衞生局商討強制口罩令的解釋，及要求運輸署處理船艙飲食問題。