泛民賣樓潮持續　區諾軒黃國桐被揭出售名下物業

再有泛民主派人士賣樓換「真銀」，繼早前支聯會主席李卓人、民主黨前主席林卓廷及前香港眾志秘書長黃之鋒的父親黃偉明被爆突然出售名下物業，前議員區諾軒及涉嫌協助12港人蛇偷渡越境的九龍城區議員黃國桐，同樣被發現於近日拋售名下物業。

有報道指，有份發起民主派「35+」初選的前議員區諾軒，名下的居屋物業已於去年12月簽署臨時買賣合約。根據土地註冊文件顯示，區出售將軍澳裕明苑裕榮閣單位，單位的實用面積為約600多平方呎，成交價為710萬港元，呎價為約1.1萬港元。據了解，區的父母於2010年，以198萬港元轉售該單位予他，即帳面賺512萬港元。2012年，區參選立法會選舉時，曾申報該單位為主要住址，惟自2018年起，便向外透露只是代家人持有單位，自己與妻子另外租屋。

東網記者向區諾軒查詢事件，他回應指被「律政司搞到無咗好多錢，連續拉我」，個人手機亦被「收完一部又一部」，而唯一比較貴重的電腦亦同樣被沒收，現時所使用的手機亦是向其他人借用，不敢再購買新手機。面對財政狀況受影響，外界質疑區賣樓是鋪路「逃亡」，區表示是「大家諗多咗」，只是代家人「託管」單位，賣樓是家人的事，他並無參與其中，而且已被沒收個人護照，根本不能離開香港。

區諾軒近年官司纏身，於1月6日因有份發起民主派「35+」初選，涉嫌干犯《港區國安法》的顛覆國家政權罪被捕；他於2019年8月參與維園流水式集會，被控組織未經批准集結及明知而參與非法集結，案件將於下月開審，他已表明將會認罪；在2019年7月的旺角警民衝突中，區用「大聲公」推一名警長的長盾，再用「大聲公」在一名警司旁邊高聲說話，令對方聽力受損，被裁定兩項襲警罪罪成，被判140小時社會服務令，其後更被駁回上訴並維持原判。

此外，早前因涉嫌協助12港人蛇偷渡越境而被拘捕的九龍城區議員黃國桐，同樣被發現於最近放售物業。他名下的唯一物業，太古城恒星閣頂層連天台的三房兩廳單位，單位及天台的實用面積分別是約718平方呎及約690平方呎，目前開價1600萬港元放售中，比市價平。該單位於去年中被揭發天台有一個大型僭建儲物室，涉嫌佔地約100平方呎，當時黃聲稱於購入單位時已經存在，但現時發現已移除相關僭建物。

黃2005年連租約，以475萬港元購入單位，主要用以收租，並向外報稱住在女友人在沙田的村屋物業。另有地產業界人士指，黃於約半年前開始考慮賣樓，但「一時放、一時唔放」，態度反覆，直至上月才正式決定放售單位。東網記者向黃國桐查詢事件，暫時未獲回覆。

除2人外，李卓人本月被發現以較市價低百萬元，突然賤賣美孚新邨單位，引起各界質疑是準備「着草」，李指因對樓市沒有信心而選擇租樓居住。至於官司纏身的林卓廷亦以逾千萬港元，賣出沙田翠湖花園的自住物業，解釋是為了套現應付子女升學及多宗官司，聲言自己絕對不會離開香港。而黃之鋒的父親黃偉明去年底則以980萬港元沽出海怡半島物業，較市價低約1成。而有指黃的父母及胞弟日前已離港前往澳洲，其父則以不方便為由拒絕回應事件。