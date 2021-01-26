機場暴動案　兩認罪被告還押等候判刑

前年8月有示威者癱瘓機場客運大樓，當晚一名警員遭逾10名示威者圍毆，更被人奪去警棍，要拔槍示警才得以脫危。事後有4人被捕，分別被控非法集結、暴動及襲擊他人致造成身體傷害共3罪。其中兩人於案件在區域法院開審時承認暴動罪，今天（26日）法官聽取兩人的代表律師求情。法官明言控罪嚴重，監禁無可避免，下令將兩人還押，待同案另兩名被告的案件裁決後再行量刑。

30歲社區主任邱文勁和23歲港鐵技工葉文亮同承認一項暴動罪，餘罪則獲不起訴。辯方求情指邱一直致力從事公共事務，就讀大學三年級時，更曾關注社會事件而影響情緒，致未能畢業。邱因本案需服刑期將不短，並將喪失各級議會的參選資格，對他而言無疑是極大打擊及遺憾。辯方強調邱當日沒任何遮掩，亦沒預謀犯案，只打算參與一個和平集會，並指控方早前所播放一段邱教公眾遮掩身份的片段，早於本案發生及與案無關，法庭量刑時毋須考慮該片段。

辯方續指葉有抑鬱、過度活躍及亞氏保加症，犯案或受精神問題影響。葉當日本只打算前往聲援及表達意見，沒預謀作出暴力行為。辯方指或因當時警方不夠克制而做出刺激市民情緒的行為，被告亦因一時衝動犯事，現要為此負上沉重代價，由一名有為青年變成暴徒，但希望法庭考慮此次事件與被告性格不符及只是單一事件。法官則提及被告戴口罩到場，而上訴庭已有多宗案例指意圖掩飾身份為加刑因素，辯方同意被告有戴口罩，但強調他本只打算往聲援，沒預謀犯案。

至於同案另外兩名被告24歲廚師高穎康及23歲清潔工麥幸雄，則否認參與非法集結罪受審，案件已傳畢證人，押後至2月18日進行結案陳詞。